Sanremo 2021, ecco la "lista dei cantanti e il vincitore". Red Ronnie brucia Amadeus?

Il Festival di Sanremo 2021 è un'incognita, per via delle difficoltà organizzative dovute al Covid-19. Ma per Red Ronnie ci sono pochi dubbi. Il conduttore televisivo, da tempo protagonista del web, ha postato su Facebook la "lista quasi completa" dei cantanti in gara e, rullo di tamburi, "il vincitore".

"Anche se evito sempre le domande sul Festival di Sanremo, in tanti continuano a farmele. Allora pubblico la lista quasi completa dei partecipanti che molto probabilmente verranno annunciati domani sera nella diretta di RaiUno e anche il nome del vincitore", scrive Gabriele Ansaloni in arte Red Ronnie che snocciola l'elenco dei big che ritiene siano nel cast del secondo festival di Amadeus: "Arisa, Malika, Annalisa, Joe Evan, Comacose, Maneskin, Peyote, Achille Lauro, Renga, Gazzè, Fedez con Michelin, Colapesce con Dimartino, Fuminacci, Gaia, Noemi, Bugo, Leo Gassmann e Stato Sociale. ne mancano 4 e qualcuno di questi all'ultimo momento potrebbe saltare per far posto a qualcun altro. Dipende dalle tante pressioni in corso", scrive il conduttore e collaboratore di OM Optimagazine di Optima Italia. Una lista a suo modo sorprendente: stupisce la presenza di Fedez, ma anche quella di Bugo mentre Morgan pare sia rimasto fuori. "E il vincitore? Vorrebbero far vincere Achille Lauro. Amen", è la chiosa di Red Ronnie che in passato aveva fortemente criticato il cantautore romano per i contenuti dei suoi brani.

