Eros Ramazzotti, il gossip bomba. Ritorno di fiamma con Marica Pellegrinelli

È proprio vero: più bella cosa non c’è (di un riavvicinamento). Sembra che Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli siano tornati insieme. Bomba del settimanale “Chi”. La coppia mollata a luglio 2019 dopo una tempesta. Ora splende il sole. Di nuovo. Sono tornati insieme per davvero? Un vero scoop per Signorini.

Dopo aver detto addio a Charley Vezza, Marica torna da Eros. E’ torna quella favola che tutti conosciamo. “Ha riallacciato i suoi rapporti in modo fortissimo con Eros”, scrive Signorini. “Gli amori non finiscono e io continuo ad amare Eros”, aveva ammesso qualche tempo fa la Pellegrinelli. Verissimo. I diretti interessati non parlano (per ora), ma la spifferata porta una ventata di gioia al Natale che è dietro l’angolo.

