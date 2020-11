Non c'è pace per Maradona. Un presunto figlio segreto chiede la riesumazione

28 novembre 2020 a

Diego Armando Maradona è stato sepolto ieri a Buenos Aires ma un presunto figlio segreto del Pibe de Oro, Santiago Lara, ha già chiesto la riesumazione del cadavere per effettuare il test del DNA. Dopo gli scontri alla Casa Rosada durante la camera ardente, i selfie col cadavere spuntati sui social, la cerimonia privata violata dai droni si pensava che la leggenda del calcio potesse finalmente riposare in pace. Forse non sarà così. Una richiesta di riesumazione del corpo è stata presentata al Tribunale di La Plata dall'avvocato di Santiago, presunto nono figlio di Maradona, Jose Nunoz.

Il ragazzo ha 19 anni e sarebbe nato dalla relazione tra Diego e l'aspirante modella Natalia Garat, che prima di morire, quattro anni dopo, avrebbe confidato al figlio chi fosse il vero padre. Il giovane ha detto di non volere denaro, ma soltanto di inseguire la verità. Restano molti aspetti non detti della storia. La confessione della madre risalirebbe a quando Santiago aveva solo tre anni. E poi: perché chiede la riesumazione della salma e non il confronto con uno dei figli di Diego? Maradona, tra l'altro, ha riconosciuto cinque figli nati da relazioni extraconiugali.

Lo scorso 15 maggio Lara è stato ospite a "Live - Non è la d'Urso". "A 13 anni ho visto la mia foto sulla copertina di una rivista, in cui si diceva che ero il figlio di Maradona. Sono corso da mia nonna, poi mio padre mi ha raccontato tutto", aveva detto il ragazzo alimentando le contraddizioni del racconto.

