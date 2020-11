23 novembre 2020 a

Caschetto in stile Valentina di Crepax, intimo nero e nessuna rinuncia. Il new look di Arisa conquista i follower. Ecco l'ultimo selfie della cantante su Instagram. "Donne d’altri tempi... fittate fino ai denti", scrive Arisa che elenca i must della bellezza senza ansie: "Reggiseno conformato anni 50’, calze contenitive push-up ... frigo pieno. E vai sempre!". Ed è boom di like e cuoricini.

