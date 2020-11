Cuccarini, che vendetta sulla Rai. Va a fare la prof dalla De Filippi

Dopo la rottura traumatica con viale Mazzini

13 novembre 2020 a

a

a

Lorella Cuccarini sarà la professoressa di Ballo nella prossima edizione di Amici di Maria De Filippi. Una grande soddisfazione per la showgirl che arriva proprio la rottura traumatica del rapporto con la Rai.

A dare l'annuncio sui social è stata proprio Lorella Cuccarini: "La chiamata di Maria è arrivata come una carezza...⁣ Sono molto felice di festeggiare con “” i miei 35 anni di professione. Sarà un’occasione per restituire a tanti giovani la fortuna che ho avuto nella mia vita. ⁣Forse non ero tecnicamente la più brava, ma ho avuto la mentalità e la determinazione per arrivare, migliorare e durare nel tempo. Tutto quello che sono e che ho imparato, lo metterò a loro disposizione (insieme ad una squadra fantastica di professionisti che mi aiuteranno nelle lezioni e nelle coreografie). Non vedo l’ora di cominciare⁣. 14:10 5 19:00 1".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.