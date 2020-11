Andrea Zelletta punito va in nomination: "Ha rivelato agli inquilini notizie dall'esterno"

Giada Oricchio 07 novembre 2020 a

a

a

Alfonso Signorini apre la sedicesima puntata del Grande Fratello Vip 5 con il provvedimento disciplinare per Andrea Zelletta: va in nomination d’ufficio per aver infranto il patto di riservatezza con il GF rivelando informazioni esterne.

Signorini fa gli onori di casa mandando subito Andrea Zelletta in confessionale (l’ex tronista commenta: “Me lo sentivo”) e Paolo Brosio in mistery room. Dopo un RVM in cui sono state raccolte tutte le rivelazioni di Brosio, dalle scommesse sui vincitori ai nuovi inquilini passando per il prolungamento del reality show, il giornalista si arrampica sugli specchi e sputtana Signorini: “Lunedì hai esitato quando ho accennato a una persona entrata e uscita e credevo avessi inteso”, ma il conduttore: “No, no, non ho inteso altrimenti sarei intervenuto subito”.

Poi passa a Zelletta e lo taccia di slealtà prima di mostrargli il video in cui aveva spifferato di tutto, di più ai concorrenti e in cui vilmente si era sottratto alle sue responsabilità correndo da Brosio nel post puntata per dirgli: “Le mie erano solo supposizioni, non sapevo nulla, ero isolato, non è per tirarmi indietro” (sapeva perfino che Cristiano Ronaldo su Instagram aveva scritto ‘bull**it Covid’, nda).

L’ex tronista si riguarda con discreto imbarazzo e infila una serie di bugie: “Ho origliato i discorsi della produzione da una finestrella”. Più che una finestra, una terrazza panoramica sul mondo, ma tant’è. Ovviamente, Zelletta la definisce una leggerezza e chiede scusa sperando di cavarsela con un’ammonizione come successo a Francesco Oppini per le ben più gravi frase sessiste. Alfonso Signorini però è intransigente: “dopo i necessari controlli e le immagini, è chiaro che Andrea Zelletta ha commesso la stessa irregolarità di Paolo Brosio, per questa ragione il televoto è stato annullato. Viene aperto un nuovo televoto con gli stessi nomi di prima più Andrea”.

In pratica tutto riparte da zero e lunedì 9 novembre ci sarà la definitiva eliminazione di uno tra Maria Teresa Ruta, Stefania Orlando, Paolo Brosio, Massimiliano Morra, Andrea Zelletta e Francesco Oppini. La domanda è in positivo: “Chi vuoi salvare?” ed esce il meno votato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.