Guillermo Mariotto, le scuse in ginocchio dopo l'insulto. Bufera sul giudice di Ballando con le stelle

Francesco Fredella 30 ottobre 2020 a

“Chiedo scusa in ginocchio”, Guillermo Mariotto fa mea culpa con Rossella Erra. Quella frase non avrebbe dovuto pronunciarla. Ma ormai è troppo tardi. E succede di tutto sui social quando lo storico giudice di Ballando con le stelle attacca Rossella Erra dandole della "cicciona". Così, a Storie italiane, Eleonora Daniele chiede a Mariotto di scusarsi. Lui, dopo aver cercato di giustificarsi, s’inginocchia in diretta. La Erra, che preferisce scherzarci su, dà una vera stoccata a Mariotto accettando le scuse. Poi la Daniele chiede al giudice di Ballando di scusarsi. E lui s’inginocchia. “Devi farlo con il cuore. E’ fondamentale come gesto”, dice la giornalista veneta. Mariotto, allora, fa mea culpa. Torna il sereno a Ballando con le stelle.

