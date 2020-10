Andrea Zelletta abbandona il Grande Fratello: il messaggio della fidanzata, poi lascia il GF

Giada Oricchio 30 ottobre 2020 a

Andrea Zelletta, concorrente del Grande Fratello Vip 5, ha lasciato il reality show condotto da Alfonso Signorini. La produzione ha rilasciato un comunicato ufficiale: "Andrea Zelletta è momentaneamente uscito dal GF per motivi personali".

Ieri sera, poco prima dell'aperitivo, l'ex tronista è stato chiamato in confessionale ed è stato fatto uscire da una porta secondaria. Dai discorsi degli inquilini sono emerse due ipotesi: parlare con l'avvocato per diffidare l'ex Alice Fabbrica, pronta a rendere pubblici i messaggi privati che proverebbero la sua infedeltà oppure assistere un familiare. È probabile che questa sera, nel corso della quattordicesima puntata, Alfonso Signorini faccia chiarezza sul prosieguo dell'avventura di Zelletta nella casa di Cinecittà. Stamani la sorella di Andrea ha dato il buongiorno ai fan con due emoji: le dita incrociate e un cuoricino, mentre Tommaso Zorzi ha detto agli altri vip: "Appena risolve, rientra".Tuttavia il ritorno non sarà semplice perché il modello pugliese dovrà sottoporsi a tutta la procedura di sicurezza anti Covid-19, quarantena compresa.

