Anche i conduttori tv vanno in smart working

Tutti in Smartworking. Pure i conduttori tv. Merlino da una mansarda con travi a vista e cuscinoni colorati commenta il dpcm. Poi arrivano Milka e Argo. Due nuovi ospiti direte voi? No, sono i suoi cani. La Merlino sorridente, da’ loro biscottini. Il tutto mentre i tassisti in piazza protestano. Quando si dice capire il problema. Fa molto Grande Fratello.

Il Covid non risparmia Otto e mezzo. Gruber costretta a condurre da casa

Sul divano di casa anche la Gruber, pure lei. E Cairo è felice perché risparmia pure sui costi di studio. Oramai essere positivo al Covid è diventata una moda. Va comunicata subito ai follower. Se non ce l’hai e sei Vip, ti senti in difetto. A Mediaset Gianluigi Nuzzi di Quarto Grado, tiene tutti col fiato sospeso per l’esito di un tampone, che arriva a pochi minuti dalla messa in onda. Forse non va in onda, pensano i telespettatori. Sempre a Mediaset truccatrici nel panico, temono di avere contratto il Covid proprio a Quarto Grado. Psicosi incontrollata. Poi l’esito è negativo, era un semplice malanno di stagione. Mah...

