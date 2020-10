Il Covid non risparmia Otto e mezzo. Gruber costretta a condurre da casa

La giornalista in isolamento fiduciario. E così la trasmissione viene guidata "da remoto"

Il Covid non risparmia neanche la redazione di Otto e mezzo. Lilli Gruber, volto storico del famoso talk di La7, è stata costretta a condurre la trasmissione dalle quattro mura domestiche, in isolamento fiduciario, a causa della positività di un collaboratore di cui non è stato fatto il nome. Una scena che, in tv, si sta vedendo sempre più spesso. Segno della diffusione inarrestabile della malattia.

