Myrta Merlino si collega da casa. Che succede a L'Aria che tira

Myrta Merlino si collega da casa. Un autore de L'Aria che tira è risultato positivo al Covid ed è stato applicato il protocollo. Per questo la conduttrice tv si è collegata dalla sua abitazione. Per lei il primo tampone è risultato negativo. Ora si aspetta solo di poter effettuare il secondo. "Un nostro autore è positivo e abbiamo dovuto applicare il protocollo - racconta la Merlino - Ho fatto il primo tampone negativo e abbiamo dovuto chiedere la cortesia a Parenzo che è Covid free di condurre la trasmissione. La creatività è tutto. L'importante è non mollare".

Poi un pensiero al tema Napoli: "Napoli è la mia città e mi preoccupa moltissimo - dice la Melino - Oggi non c'è solo il virus del Covid ma anche quello della ribellione. Napoli non è Bergamo e quello che sta succedendo arriva su un tessuto economico già molto provato. Bisogna far arrivare gli aiuti molto rapidamente".

