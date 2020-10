23 ottobre 2020 a

a

a

"Controlli sanitari in corso". E Myrta Merlino questa mattina alle 11 non va in onda con L'Aria Che Tira. Coffee Break prosegue fino alle 11.30 quando è arrivata la comunicazione ufficiale facendo temere proprio un caso sospetto di coronavirus nella redazione della trasmissione. La conduttrice di La7 dovrebbe tornare in onda sicuramente lunedì prossimo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.