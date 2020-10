"Come farò senza di te?" Mara Venier distrutta per la morte di Gianni Dei

Giada Oricchio 19 ottobre 2020 a

È morto l'attore e cantante Gianni Dei. Tra i primi a darne l'annuncio l'amica storica Mara Venier. Gianni Dei, 79 anni di Bologna, ha avuto una carriera variegata spaziando dal cinema alla musica ed era malato da tempo. Un grande dolore per la Venier che ha pubblicato una foto su Instagram e ha scritto: "Gianni mio come farò senza di te... Sei stato tutto per me, amico, fratello, complice... Come farò dopo 35 anni di fratellanza... Come farò??? Il mio cuore è spezzato". Proprio ieri, a "Domenica In", la conduttrice lo aveva salutato affettuosamente: "So come stai, chiamami, forza!".



