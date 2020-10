Rai, la domanda imbarazzante all'Eredità manda in crisi la concorrente: "È porca...".

Giada Oricchio 17 ottobre 2020 a

Che domande imbarazzanti! A "L'Eredità", il game show condotto da Flavio Insinna, una concorrente è rimasta di sasso di fronte a un quesito birichino degli autori: "È porca in un'esclamazione". La signora prima ha sorriso, poi si è gelata e infine ha corrucciato la fronte in preda alla disperazione. Non poteva certo essere una nota imprecazione, ma allora cos'era? Semplice: "miseria". Secondi di panico puro e poi l'uscita dall'empasse.

