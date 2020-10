Ballando con le stelle, Alessandra Mussolini avverte i fan. Sorpresa in pista con Maykel Fonts

Giada Oricchio 17 ottobre 2020 a





Alessandra Mussolini si prepara a stupire pubblico e giuria a "Ballando con le Stelle", il dancing show di Milly Carlucci. L'ex parlamentare in coppia con Maikel Fonts ha promesso su Instagram: "Nel prossimo balletto ce n'è per tutti, io faccio una figura... Ma non per come ballo, ma perché fa riflettere... anche a tante donne...dopo voglio i commenti e i voti". Alessandra Mussolini ha recuperato dall'infortunio al naso a seguito di una caduta ed è pronta a lanciare una nuova sfida all'antagonista Selvaggia Lucarelli, abilissima nel provocarla.



