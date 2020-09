28 settembre 2020 a

Un ringraziamento esplosivo. Per i suoi 48 anni Gwyneth Paltrow si presenta come mamma l'ha fatta su Instagram: un'immagine senza veli che piace ai fan ma non alla figlia. L'attrice festeggia i suoi 48 anni e fa impazzire i social nel suo "vestito di compleanno", ossia nuda L'unica ad essere un po' contrariata della sorpresa bollente è la figlia Apple, 16 anni, che sotto al post della Paltrow commenta solo: "MOM".

