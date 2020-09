Temptation Island, Speranza e Alberto agli sgoccioli. La scena hard che fa scoppiare la coppia

Giada Oricchio 24 settembre 2020 a

Un amore al capolinea, ma senza il coraggio di scendere. E’ la storia di Speranza Capasso e Alberto Maritato, 32 anni, napoletani, sbarcati a Temptation Island per lasciarsi.

Alberto e Speranza stanno insieme da 16 anni e sono la terza coppia napoletana di Temptation (Naples) Island. In pratica da quando hanno messo i primi dentini. La storia è finita, consumata, logora, ma Alberto non è uomo e in privato non trova la forza di chiudere. Così come quelli che si fanno ardimentosi solo in branco, chiama Temptation per scaricarla davanti a milioni di italiani. Speranza, nomen omen, ha la sua dose di colpe: non può non sapere. Fa finta di non vedere l’evidenza. E pure lei non ha avuto gli attributi per mollare la zavorra. Va bene che la speranza è l’ultima a morire, ma così ci muore. Specie quando ascolta il fidanzato dire: “Matrimonio o convivenza? Io cagno (sottotitolo: cambia). Che aspietti? Le colpe non saranno 50 e 50, mi prendo più responsabilità però non cagna. Vuole nascondere i problemi e questo è da egoista. Io adesso sto bene, sono sereno. Issa dice che annammo d’accordo, come fai a dirlo se non ci siamo sposati? E non conviviamo?”. Per Alberto “non c’è la carica di vederla, l’ho persa da tempo. Mi sono presa il carattere di femmina che non mi piaceva, l’antidonna”. Non prova amore, non prova trasporto, non prova stima, non prova affetto. Lei sarà l’antidonna, ma lui è l’anticristo degli uomini.

Speranza, occhi malinconici di chi è consapevole, sussurra: “E’ un uomo piccolo, se vuoi che finisca, un modo lo trovi”. Eh, lo ha trovato. In una delle clip, Alberto finge di mettere un anello all’anulare della tentatrice che in babydoll improvvisa una scena porno solleticandogli il pisello, levandogli la camicia e coprendo con i lunghi capelli un presunto bacio. A Temptation, sono passati dalla crema solare ai balletti porno casalinghi: un salto di qualità. Il gesto dell’anello, meritava una corsa perdifiato in stile Ciro Petrone per un liscio e busso peggiore di quello di Signorini a Franceska del GFVip. “Speriamo” in un colpo di reni e di amor proprio di Speranza nella terza puntata del programma.

