Temptation Island, adesso Serena si ribella. Scatta l'ultimatum a Davide

Giada Oricchio 24 settembre 2020 a

a

a

A Temptation Island, il docu-reality prodotto da Maria De Filippi e condotto da Alessia Marcuzzi, Serena si ribella a Davide: “O cambia o va via”.

Anche nella seconda puntata di Temptation, Davide Varriale, 28 anni, parte con il piede sbagliato: “Mi hanno dato fastidio i vestiti che ha portato. Ce n’è uno che è AUTORIZZATO solo in crociera, STO PERDENDO il controllo su di lei, non vorrei che lei percepisca questo come un gioco e non come la realtà concedendosi più di quello che può”. Serena Spena, 25 anni, invece, fa confessioni pesanti: “Il mio ex mi faceva effetto quando lo vedevo. Non eravamo fratello e sorella come Davide e la sua ex. Nei tre episodi che sono ricaduta con il mio ex è stata una cosa fisica, era il nostro letto, la nostra stanza, le nostre cose, era inevitabile che succedesse quando è venuto a chiarire. Davide mi diceva ti amo, io no. Ero molto chiara: gli dicevo ho la guerra in testa”. Un paradosso: il napoletano ha il modo di pensare di un cavernicolo, gli manca il bastone e l’osso alla Fred Flinstone, però è “tricornuto” e l’ha sempre perdonata. Forse, al di là delle inaccettabili parole e di una mentalità da svecchiare, Davide è più un cane che abbaia alla luna, un colosso dai piedi di argilla che un maschilista geloso possessivo da TSO. Guarda le clip della fidanzata con Ettore che la placca stretta (“Che palle che ci sono le telecamere 24 ore”), sospira e si autoelogia: “Potrei dire tante frasi intelligenti, ma sarebbero vuote di verità. Quando si tratta di Serena ho bisogno di tempo per metabolizzare, sono infastidito, non mi aspettavo questo avvicinamento, sono tentato a chiedere il falò per sottrarmi alla paura, ma non so se sia giusto”. Quando torna al villaggio, il tormentato napoletano passa la notte in bianco sulle panchine del villaggio tra le stelle e la brina del mattino: “Io balbettavo con le altre ragazze perché lei non ci stesse male, uagliò, io vivo per lei, penso sempre prima a ESSA”.

Al contrario, Serena sta bene e non sente la mancanza. Al falò sente Davide affermare: “Niente pantaloncini corti quando fa ginnastica perché l’occhio cade lì, se le amiche fanno una ca**ata lei si fa condizionare, niente palestra perché si creano dei rapporti, non la ritengo all’altezza di parlare, ci mette tempo per spiegarsi e io mi stufo e me ne vado. La mia ex era una santa, mentre lei è solare, viene il corriere e ci provano, viene il rappresentante e ci provano, ma deve mantenere la compostezza di una donna”. Serena ghigna e sferra un colpo all’ego di Davide: “Rido perché ho una certezza: non voglio più il rapporto di prima. Voglio essere libera. Apro le porte, anzi le spalanco. Lui ha un problema però ora basta c’è un limite. Mi fa passare per la sottona, invece è lui che sta sotto di me, non può far passare l’immagine di me che sono un oggetto sul comodino. Se accetta un rapporto dove sono libera di fare un weekend con le amiche, andiamo avanti altrimenti va via (e accompagna con il gesto della mano). Ma lui si fa uccidere per un principio e non lo accetterà mai”. Davide, un drago senza fuoco e senza denti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.