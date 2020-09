Annalisa "nuda", dal disco a Playboy? Lei ci pensa

La cantante e quel titolo dell'ultimo album. Con una mezza promessa ai fan...

Un disco dal titolo evocativo, "Nuda", con tanto di copertina sexy, e un possibile approdo in futuro sulla rivista di nudo patinato più famosa del mondo, "Playboy". Non si pone limiti la cantante Annalisa che, in un'intervista al Corriere della sera, racconta la genesi del titolo del nuovo album - "volevo raccontarmi senza filtri" - e mette in fila i progetti per il futuro. Tra cui, chissà, anche quello di vincere tutti i pudori e mostrarsi al naturale.

"Poserebbe nuda per Playboy?" le chiede il giornalista Andrea Laffranchi. E la bellissima cantante non si tira indietro: "Sul disco sarebbe stato banale, avrebbe reso cheap tutto il progetto. Per un progetto isolato non mi pongo limiti". I fan sono avvisati...

