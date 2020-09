Rai1, a Domenica In va in onda il videomessaggio di Giuseppe Conte

11 settembre 2020 a

La "signora della Domenica" torna nelle case degli italiani. Dal 13 settembre alle 14 Mara Venier, per il terzo anno consecutivo, sarà alla guida di Domenica In. Spettacolo, intrattenimento, informazione saranno le tre linee guida dell'edizione alle porte dove grande spazio verrà dato alle interviste 'one to one' della conduttrice, da sempre uno dei momenti più seguiti. In studio non ci sarà pubblico mentre l'orchestra sarà presente in forma ridotta. La prima puntata sarà impreziosita da un videomessaggio del premier Conte in vista della riapertura delle scuole fissata per lunedì 14.

Una Domenica In che, spiega Mara Venier, "riprenderà da dove era finita". Fra gli ospiti infatti ci saranno pure Loretta Goggi e Romina Power, così come nell'ultima puntata della scorsa stagione. A loro si aggiungeranno Claudio Amendola, Anna Tatangelo e l'immunologo Francesco Le Foche. Previsto poi un collegamento con Mika che lancerà l'evento del 19 settembre 'I Love Beirut'. In futuro ci sarà spazio anche per un'ospitata di Maria De Filippi. "Una decisione mia e dell'ad - chiarisce immediatamente il direttore di Rai1 Stefano Coletta - quando parliamo di persone che hanno fatto la storia della Tv italiana non c'è concorrenza".

Una Venier pimpante ma che non dimentica quanto vissuto nel periodo del lockdown. "L'edizione scorsa è stata sicuramente la più difficile, un miscuglio di emozioni e il timore di non essere all'altezza", ricorda. In particolare la conduttrice racconta le paure vissute nel corso della pandemia e la puntata saltata per la positività del vice ministro Sileri, che sarebbe dovuto essere presente in studio il giorno seguente. "E' stata una mia decisione - racconta - poi Coletta mi ha chiamato e mi ha detto che i telespettatori avevano bisogno di me. Un messaggio che mi ha aiutato a vincere le mie paure perché il pubblico mi ha dato tanto negli anni e io dovevo restituire qualcosa".

E proprio la sua empatia nei confronti di chi segue la trasmissione da dietro allo schermo, secondo il direttore di Rai1, è il segreto del successo di Venier. "Fra noi c'è grande feeling. E' una donna poliedrica e un volto di valore del servizio pubblico, una persona autentica che non ha filtri", il pensiero di Coletta. "Mara vince perché si mostra sempre per quello che è. Nel mondo televisivo non è una banalità".

