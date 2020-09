Elisa De Panicis e Mila Suarez, il bacio tra le ex del Grande Fratello incendia il red carpet

Giada Oricchio 10 settembre 2020 a

a

a

Lo sponsor chiama e Mila Suarez e Elisa De Panicis si mettono sugli attenti: il bacio saffico incendia così il red carpet del Festival di Venezia. La 77esima edizione della rassegna cinematografica è stata dominata non dai film in concorso, ma dalla presenza spropositata di influencer. Mila Suarez ed Elisa De Panicis, ex Grande Fratello, in prima fila con il bacio (con la lingua) che ha mandato subito in tilt i social. Le ex gieffine hanno sfilato insieme davanti ai fotografi del festival regalando un photocall bollente.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.