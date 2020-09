L'infornata al Grande Fratello Vip, chi entra nella Casa di Cinecittà

Giada Oricchio 07 settembre 2020 a

E’ iniziato il conto alla rovescia per il Grande Fratello Vip 5, condotto da Alfonso Signorini, ogni lunedì e venerdì su Canale 5. La copertina di “Tv Sorrisi e Canzoni” ha ufficializzato il super cast: da Elisabetta Gregoraci a Fulvio Abate, dalla contessa De Blanck a Denis Dosio. La casa di Cinecittà tornerà a illuminarsi a pochi mesi di distanza dalla quarta edizione vinta da Paola Di Benedetto.

Nel loft entreranno lo scrittore Fulvio Abbate, il cantante Fausto Leali, la contessa Patrizia De Blanck, le showgirl Elisabetta Gregoraci, Stefania Orlando e Matilde Brandi, il giornalista ed ex naufrago Paolo Brosio, l’onnipresente Mediaset Flavia Vento, Myriam Catania, ex moglie di Luca Argentero, Adua Del Vesco, attrice nota per essere stata fidanzata con Gabriel Garko, lo youtuber permaloso Denis Desio, ospite fisso dei salotti di Barbara D’Urso,

Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli, la prezzemolina dei reality show Dayane Mello, gli influencer Tommaso Zorzi, Massimiliano Morra e Andrea Zelletta, Francesco Oppini, il figlio di Alba Parietti e l’ex velino Pierpaolo Petrelli. A loro si aggiungono Francesca Pepe, ex flirt di Vittorio Sgarbi e la conduttrice Maria Teresa Ruta in coppia con la figlia Guenda.

Tutti i concorrenti sono stati sottoposti a tampone Covid-19 e saranno sottoposti a controlli regolari. Dunque, Alfonso Signorini, che sarà affiancato da Pupo e Antonella Elia, ha scelto un cast trasversale e di tutte le età: dai giovanissimi agli over.

