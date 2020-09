Jasmine Carrisi, il nuovo amore e il rimprovero di papà Al Bano

Francesco Fredella 05 settembre 2020 a

Cantante. Aspirante attrice. Figlia d’arte. Per Jasmine Carrisi è un momento d’oro. La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso si racconta a Di Piu. “Ho imparato a farmi scivolare addosso tutto quello che fino a questo momento mi impediva di essere me stessa”, dice. “Essere figlia di Al Bano a volte mi ha fatto soffrire ma ora voglio cantare con lui”. Ora Jasmine è innamorata pazza del suo Alessandro. E con lui sta condividendo il successo del nuovo singolo. Che s’intitola Ego e sta spopolando in radio e sulle altre piattaforme.

“Per girare il video della mia canzone mi ero messa una felpa larga, ma avevo la gonna corta. Papà mi fa: ‘Dove te ne vai in giro con quelle cosce di fuori?’ Io mi sono mesa a ridere, lui pure”, continua. Jasmine sogna di salire sul palco dell’Ariston con papà Al Bano e in prima fila mamma Loredana con Bido (l’altro figlio della coppia).