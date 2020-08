Elettra Lamborghini sconvolta dal sondaggio dopo il test anti Covid

Giada Oricchio 22 agosto 2020 a

Un sondaggio sul coronavirus spaventa Elettra Lamborghini. L'ereditiera ha pubblicato una serie di Instagram Stories su un eventuale secondo lockdown, in particolare ha fatto un sondaggio tra i suoi sei milioni di follower: "Raga ma secondo voi vi sarà un altro lockdown? Io sono sinceramente preoccupata. Ho fatto il test l'altro giorno ed era negativo. Mi sento così fortunata che adesso tengo anche 4 metri di distanza. Sono diventata più drastica di prima".

L'esito della ricerca demoscopica via social ha visto prevalere il sì: il 72% degli utenti sono convinti di una nuova chiusura forzata. Il risultato ha terrorizzato la cantante de "L'Isla" che ha sottolineato: "Ma lo sapete che significa un altro lockdown economicamente per l'Italia?! Non ci voglio nemmeno pensare a tutte le famiglie con figli e alle aziende. Mi si spezza il cuore. Nella vita bisogna realmente essere grati per ciò che si ha".