Coronavirus, Elettra Lamborghini Covid free: come gode l'ereditiera dopo il test

Giada Oricchio 19 agosto 2020

Elettra Lamborghini negativa al test Covid. L'ereditiera e cantante ha condiviso la sua gioia per l'esito pubblicando un paio di Instagram Stories in cui mostrava il kit per il test. Prima ha scritto di averlo fatto per "essere sicura", poi a risultato negativo ha esultato: "Covid free". tutto corredato dal commento della signora di Mondello diventato il tormentone (inopportuno) di questa estate: "No, non ce n'è coviddi, non ce n'è". La cantante di "Musica e il resto scompare" e de "La Isla" ha deciso di interrompere le esibizioni dopo l'impennata di contagi in diverse regioni italiane sottolineando che "non siamo pronti". D'ora in poi si dedicherà ai preparativi per il matrimonio con Afrojack previsto per il 26 settembre.