La Pupa e il Secchione, bomba Francesca Cipriani: torna e conduce il programma

“Pronto il contratto per Francesca Cipriani”. Arriva un’indiscrezione bomba alle nostre orecchie su Pupa e secchione, il programma targato Mediaset in onda su Italia 1. Nella prossima stagione ci sarà la super coppia Francesca Cipriani - Andrea Pucci (comico amatissimo dal pubblico che sostituisce Paolo Ruffini). Sembra, infatti, che ai piani alti di Cologno Monzese siano già pronti i controlli per la super Cipry e Pucci, che prende il posto di Paolo Ruffini. Dopo il successo della scorsa edizione, il Biscione non vuole rinunciare alla showgirl. Che da poco è tornata a Milano dopo una vacanza in Sardegna insieme ad Elena Morali. A proposito: è ancora single. “Nessun fidanzato in vista”, vocifera un suo amico.