Antonella Elia rifà il Grande Fratello Vip... da opinionista

Giada Oricchio 11 agosto 2020

Antonella Elia opinionista del Grande Fratello Vip 5? Luca Zocchi, marito di Fernanda Lessa, ex concorrente del reality show, attacca: “Patrick, Andrea e io non eravamo pazzi! Era davvero protetta! Bravo Signorini!”.

Antonella Elia, secondo il sito “Tvblog”, sarà la nuova opinionista del GFVip al fianco di Pupo e Alfonso Signorini. La discussa partecipazione alla quarta edizione del reality show e la pantomima a Temptation Island con il fidanzato Pietro Delle Piane (addio per le indicibili offese, perdono dopo un mese, ripensamento in nome delle donne senza figli colpite dalle parole dell’attore e infine di nuovo insieme), le sarebbero valsi il ruolo che fu di Wanda Nara. Una promozione che alcuni ex coinquilini ritengono immeritata.

Luca Zocchi, marito di Fernanda Lessa, protagonista di numerose liti con la Elia che l’accusò di fare riti woodoo e che arrivò a metterle le mani addosso, si è sfogato su Instagram taggando Patrick Ray Pugliese e Andrea Montovoli. L’uomo ha sottolineato: “Oh, alla fine non sono pazzo, non siamo pazzi. Alla fine Antonella Elia sarà la prossima opinionista del GF, avevamo ragione a dire che era protetta. Che disgusto e che bassezza Endemol (la casa produttrice del reality show di Canale 5, nda). Davvero, provo quasi pena per tutto ciò. Mi viene da ridere, ha fatto di tutto e di più. Non l’avete espulsa, non è stata sospesa perché avevate già la vostra idea: vi serviva l’opinionista. Bravi! Complimentoni Endemol, complimenti Signorini, bravo!”.