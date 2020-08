Fiorella Mannoia le canta alla Lega: "Bassezza umana, siete dei miserabili"

Giada Oricchio 05 agosto 2020 a

Fiorella Mannoia le canta e le suona alla Lega: "Miserabili". La cantautrice, attraverso il suo profilo Twitter, ha "smascherato" l'account Lega per Salvini premier che il 31 luglio ha pubblicato un video in cui il premier Giuseppe Conte, il presidente della Camera Roberto Fico, la ministra dell’Agricoltura Teresa Bellanova e altri esponenti della maggioranza, tutti provvisti di mascherina, stavano suonando festosi dei tamburi. Nel montaggio, intitolato: "Mentre l'Italia affonda loro suonano il tamburo", le immagini dei ministri erano alternate a quelle del film Titanic. Proprio come a voler sottolineare che il governo è l'orchestra del famigerato transatlantico che continua a strimpellare mentre la nave affonda. Una fake news perché non si tratta di una festa, ma di un concerto improvvisato dai ragazzi di PizzAut, la pizzeria itinerante dei ragazzi autistici, con la partecipazione di una rappresentanza del governo. E così Fiorella Mannoia ha smontato tutto in un tweet: "Fin dove può arrivare la bassezza umana. Questa era una manifestazione a favore della disabilità. Quando si dice miserabili”.