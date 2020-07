Yari Carrisi innamorato pazzo. Ecco chi è la nuova fiamma

Angela Di Pietro 21 luglio 2020 a

Un'altra favola "made" in Cellino San Marco. Forse. Yari Carrisi innamorato pazzo viene fotografato mentre bacia (virtualmente: c'è infatti una mascherina di mezzo) la "spiritual singer" Thea Mantra, con la quale ha suonato (miscela di voci e suoni celestiali) nell'ambito del Global Film Festival di Ischia. Ad avallare lo scatto romantico una didascalia esplicativa: "2020 love and fruit stand".

Yari, di solito riservatissimo riguardo alla sua vita privata, solo una volta aveva ammesso una storia d'amore con Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti, che i maliziosi consideravano un gioco, più che un legame profondo. Per il resto Yari (che ha scelto il "cognome" d'arte Power) non ha mai divulgato notizie personali, discreto e timidissimo. Con Thea, nota cantante spiritual bellina e con una voce profondamente energetica (sebbene delicata come filigrana) deve essere stato un colpo di fulmine. O forse uno scambio empatico molto forte tanto è vero che il figlio di Romina e Al Bano, 47 anni, scapolo, ha pubblicato la foto di Thea mentre canta i mantra sul Monte Epomeo, "una delle porte per Agartha", terra degli esseri avanzati. Saranno fiori d'arancio in terra pugliese? Presto per dirlo: la scintilla è scattata e per ora è difficile distinguerla da una "infatuazione da gita". Comunque vadano le cose, Yari dagli occhi puri e la cantante dalla voce flautata sembrano una coppia formidabile.