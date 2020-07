Maddalena Corvaglia, niente GfVip. Perché ha detto no a Signorini

Giada Oricchio 20 luglio 2020 a

a

a

Maddalena Corvaglia non entrerà nella casa del GFVip 5. Il reality show condotto da Alfonso Signorini per la seconda volta in un anno, partirà a metà settembre e i nomi che circolano sono tantissimi. Flavia Vento, Tommaso Zorzi, Patrizia de Blanck, Elisabetta Gregoraci, Tosca D'Aquino, Rocco Siffredi e appunto Maddalena Corvaglia.

Ma secondo Dagospia, l'ex velina ed ex amica di Elisabetta Canalis, avrebbe rifiutato il corteggiamento di Signorini e di Endemol che produce il reality show di Canale 5. Sul sito di Roberto D'Agostino si legge: "Nonostante la corte serrata però l'ex velina ha deciso di rifiutare l'offerta, magari per valutare nuove proposte professionali. Cosa bolle in pentola?". Probabile che rivedremo la bellissima Maddalena Corvaglia alla guida di un programma.