Chiara Ferragni nuda, così fa il bagno in Salento

Chiara Ferragni senza veli conquista Instagram. L'imprenditrice digitale è in Salento, nuova tappa del tour promozionale a favore del turismo in Italia. Dopo aver visitato la Basilica di Santa Caterina a Galatina ed essere stata accolta dalla banda, si è concessa un bagno open air.

Immersa in una magnifica vasca da bagno sul terrazzo con vista panoramica, si è mostrata in tutta la sua bellezza: nuda dalla vita in su e mani a coprire i capezzoli. Uno scatto "vedo non vedo" molto hot che ha infiammato i follower.