Ghali aggredito in casa da una fan: tu sai perché... Notte di follia, cos'è la sindrome di Clérambault

Brutta avventura per il rapper Ghali, fenomeno trap amato dai giovanissimi. Sabato sera Ghali Amdouni, questo il nome dell'artista milanese di origini tunisine, al suo rientro a casa è stato aggredito da una fan partita da Moiano, in provincia di Benevento, proprio per incontrare il suo idolo. La ragazza si era appostata nei pressi dell'abitazione in attesa di Ghali ma prima aveva preso a calci la sua auto, una Bmw X2, e dopo essere entrata nel giardino scavalcando la recinzione ha spaccato vasi e oggetti. Quando Ghali ha varcato la soglia di casa è stato travolto dalla rabbia della fan che lo ha colpito e insultato prima che il rapper chiamasse le forze dell'ordine. "Sai benissimo perché", avrebbe risposto la ragazza a Ghali che gli chiedeva il motivo di tale aggressività.

La giovane, riporta il Corriere della sera che ha dato la notizia, è stata poi trasportata all'ospedale San Carlo Borromeo per accertamenti di tipo psichiatrico. Il quotidiano milanese ipotizza che la giovane possa essere affetta dalla sindrome di Clérambault, ovvero l'ossessione di una relazione amorosa con una persona famosa.