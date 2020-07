Anna Tatangelo, svolta rap e nuovo fidanzato: la vita dopo Gigi D'Alessio

Giada Oricchio 12 luglio 2020 a

Amori in corso per Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio. La cantante di Sora ha alzato una diga tra il suo passato e il suo presente: svolta rap con "Guapo", challenge di balletti su TikTok come Elettra Lamborghini, capelli da castano scuro a biondo platino, foto sempre più sensuali e dulcis in fundo un nuovo compagno. Secondo il settimanale "Gente", dopo 15 anni di storia con Gigi D'Alessio, la Tatangelo frequenterebbe uno dei suoi musicisti. Per ora il nome è top secret, ma presto la storia sarà ufficializzata.

L'artista napoletano, invece, sta per rivivere un legame che durerà per sempre: diventerà nonno bis. La moglie del figlio Claudio, nato dal matrimonio con Carmela Barbato, è in attesa del secondogenito.