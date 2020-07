Lo show in fotocopia nelle periferie romane. Ma Giuliani e Casta lo avevano già fatto

Gabriella Sassone 07 luglio 2020 a

Quando si dice la fantasia! Neanche il tempo di archiviare “Sotto lo stesso cielo tour”, il live show on the road nelle periferie romane sotto Covid, starring Antonio Giuliani e Andrea Casta, ideato da Donatella Gimigliano con l’Associazione Salvamamme di Maria Grazia Passeri che in quelle zone ha inviato cibo, vestiti, carrozzine e quant’altro durante tutto il lockdown, che ti inizia una rassegna simile.

Una sorta di fotocopia. “Affacciati alla finestra”, dal 1 luglio al 9 agosto, sotto i lotti popolari dell’Ater, con 15 comici ad esibirsi per allietare le calde serate degli inquilini degli alloggi popolari. Voluta dalla Regione Lazio, in assenza di una vera e propria Estate Romana del Comune, lo show farà tappa a Pietralata, Ottavia, Corviale, Trullo, Garbatella, Tufello, Tiburtino III, Torrevecchia e Prima Porta. Poi sbarcherà al Laurentino, Valmelaina, Tor Pignattara, Vigne Nuove, Tor Bella Monaca e La Rustica.

Ad esibirsi saranno attori comici come Alessandro Serra, Geppo, Nino Taranto, “I sequestrattori” e altri. Tutto bello, per carità, tutto lodevole, ma forse anche con poco senso ora che il lockdown è finito e la gente può uscire liberamente. Certo, se lo spettacolo è sotto casa e non ti devi spostare e spendere soldi tutto è più facile. Ma nei duri e drammatici giorni della quarantena, con le persone impaurite e chiuse dentro le quattro pareti domestiche, ha avuto tutto un altro sapore “Sotto lo stesso cielo tour”, con gente realmente affacciata alla finestra per farsi due sacrosante risate e godere di un po’ di bella musica, impossibilitata come era a mettere il becco fuori di casa.

Anche lo show ideato dalla Gimigliano e dalla Passeri aveva il beneplacit della Regione Lazio e dell’Ater. Ma sotto Covid e con gli artisti che si sono esibiti a titolo gratuito per 7 serate uniche a Corviale, San Basilio, Tor Bella Monaca, Tor Pignattara, Laurentino 38, Idroscalo di Ostia col gran finale a Santa Croce in Gerusalemme nel bellissimo cortile di un palazzo.

Sono caduti dal divano Antonio Giuliani e il violinista Andrea Casta quando hanno letto di questo nuovo evento simile, troppo simile al loro. Per non parlare della Gimigliano. Ma la più dispiaciuta è Maria Grazia Passeri. La patron di Salvamamme, una col cuore grande così, che durante la pandemia ha riempito Roma di generi alimentari, giocattoli e vestiario a chiunque ne avesse bisogno (“Ho dovuto aiutare anche gente insospettabile”, sospira). E al telefono ci dice: “Non sono incavolata, sono solo dispiaciuta e intristita. Dico solo che sono dei copioni nel senso scolastico più triste. Trovo che sia anche un modo superficiale di copiare perché il nostro evento aveva un’anima profonda e commovente, di bellezza che tutti noi abbiamo provato in questi luoghi disagiati. Ecco, tutto questo non ce l’hanno potuto portare via. Bastava dire che dalla nostra bella esperienza nasce questo nuovo spettacolo on the road, bastava che ci citassero anche per omaggiare il nostro lavoro. Rivendico la “bellezza borgatara” che ho visto nei nostri 7 appuntamenti. Salvamamme non si ferma mai proprio per vedere contente le persone che hanno bisogno e che aiutiamo”.

Insomma, momenti irripetibili, pieni di commozione ed emozione, che rimarranno nella mente di chi li ha vissuti. Maria Grazia Passeri, comunque, è una che non la abbatte nessuno. Così venerdì 10 luglio sarà in prima fila allo show di Andrea Casta, il violinista magico dall’archetto luminoso, che darà il via al suo tour estivo con un concerto sulla suggestiva terrazza del “The Hive”, in Via Torino, nelle vicinanze del Teatro dell’Opera. Il musicista è reduce dalla performance in apertura di Lazio-Milan lo scorso sabato in uno Stadio Olimpico a porte chiuse; quella di venerdì sarà la prima occasione aperta al pubblico per tornare a quella “esperienza” di incontro che soltanto un vero concerto può regalare. “Andrea Casta & Friends” si terrà all’ora del tramonto occupando il momento di luce più emozionante, con posti assegnati distanziati per godere in sicurezza di quel mix musicale pieno di energia che ha reso celebre e unico il violinista e cantante: cover e brani originali, dal pop alla dance elettronica, dai “classici” degli ultimi anni fino al suo album “The Space Violin Project”.

Il violinista elettrico, sempre più seguito sui social con oltre 200.000 follower attivi, eseguirà ogni canzone accompagnato dai musicisti, dj e producer che lo hanno affiancato negli ultimi anni. Come Lorenzo JØD Benassi, Gabry Imbimbo, Riccardo Celletti, Paggi & Costanzi, The Fender Funk, White Puzzle, Asco, il chitarrista Davide Gobello, il sassofonista Alessio Matrigiani, la cantante Desirè Giovannella e altri. Per dare sostegno alla ripresa della musica dal vivo, i biglietti avranno un costo accessibile (15 euro), in un momento in cui è importante far ripartire il comparto dello spettacolo e favorire l’incontro di persona e in sicurezza tra pubblico e artisti. Una parte del concerto verrà trasmesso in streaming sui canali social dell’artista. Poi Casta sarà a Padova, San Felice Circeo, Assisi, Diamante, Ponte di Legno, Catania, Madonna Di Campiglio, Cortina.