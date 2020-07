I finalisti del Premio Strega insieme agli studi De Paolis

01 luglio 2020 a

Si terrà mercoledì 1° Luglio alle 19 nella suggestiva location degli Studi de Paolis, la vigilia esclusiva del Premio Strega, un appuntamento d’eccezione proposto da ANEC Lazio, in collaborazione con la Fondazione Bellonci, l’Arena Adriano Studios e Ferrero Cinema. Si tratta di una prestigiosa occasione che vedrà riuniti davanti al pubblico gli autori finalisti del più importante Premio letterario italiano, il Premio Strega, in uno speciale appuntamento condotto dallo scrittore Paolo Di Paolo. Tra i finalisti di quest’anno ci sono sei scrittori, tra nomi già noti al grande pubblico e nuove scoperte, Sandro Veronesi, Gianrico Carofiglio, Valeria Parrella, Gian Arturo Ferrari, Daniele Mencarelli e Jonathan Bazzi.

Questa serata speciale gratuita, che si terrà in un contesto cinematografico, si inserisce all’interno della sezione “Libri in movimento” del Progetto "Moviement Village", un Progetto nazionale ideato dall'ANEC, con la partecipazione di ANICA sezione distributori e produttori, per creare una rete di Cinevillage che offrono proiezioni cinematografiche, eventi, incontri con gli autori, musica e tutta una serie di attività di intrattenimento, propedeutici al ritorno del film sul grande schermo e, allo stesso tempo, occasioni di socialità e cultura per il pubblico e le famiglie del territorio. Il progetto è sostenuto dall’Accademia del Cinema Italiano “David di Donatello”, Direzione Generale Cinema del Ministero per i Beni e Attività Culturale e patrocinato dall'ANCI in collaborazione con ANAC, 100 Autori, AIE, ALI, e NuovoIMAIE.

A Daniele Mencarelli il Premio Strega Giovani 2020

Al termine della serata il collettivo Strega Off annuncerà il vincitore del voto OFF, assegnato al libro più votato dal pubblico delle librerie indipendenti di Roma (Altroquando, Tuba, Giufà, Bookish, Tomo, Tra le Righe, Pagina 272, Bookstorie, Testaccio, Tlon, Trastevere, Passaparola) e da una selezione di riviste letterarie. Anche quest’anno il voto OFF è parte dei voti collettivi del Premio Strega e contribuirà a eleggere il vincitore.