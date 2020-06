A Daniele Mencarelli il Premio Strega Giovani 2020

Gli altri finalisti: Veronesi, Carofiglio, Parrella, Ferrari e Bazzi

09 giugno 2020 a

a

a

Una inedita edizione del Premio Strega Giovani: Daniele Mencarelli con «Tutto chiede salvezza» (Mondadori) è il vincitore delloStrega Giovani, giunto alla settima edizione. L’annuncio è stato dato dal presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, durante la diretta streaming dalla Camera di Commercio di Roma - Sala del Tempio di Adriano.

Sono anche stati proclamati I sei finalisti al Premio Strega 2020, che si terrà il 2 luglio come tradizione al Ninfeo di Villa Giulia, a Roma; sono in ordine di voto: Sandro Veronesi (210), Gianrico Carofiglio (199), Valeria Parrella (199), Gian Arturo Ferrari (181), Daniele Mencarelli (168), Jonathan Bazzi (137).

«Sono sopraffatto da questa vittoria, sono davvero emozionato», ha commentato a caldo Daniele Mencarelli. «Dedico questo momento a tutti quelli che oggi, in questo momento, sono in tso», ha aggiunto. Il Premio Strega Giovani è stato proclamato sin dalla prima edizione nel 2014 a Palazzo Montecitorio (quest’anno a causa coronavirus non è stato possibile svolgere la tradizionale cerimonia).

Il Premio è assegnato da una giuria di ragazze e ragazzi tra i sedici e i diciotto anni provenienti da cinquantotto scuole secondarie superiori distribuite in undici regioni italiane e tre città all’estero (Berlino, Bruxelles, Parigi).