Silvia Provvedi vuota il sacco, il messaggio d'amore a Giorgio De Stefano

Francesco Fredella 27 giugno 2020 a

a

a

Una precisazione sui social. Poi basta. Silvia Provvedi non vuole parlare dell’arresto del suo compagno Giorgio De Stefano, coinvolto in un’inchiesta che lo vede accusato di presunti legami con la ’Ndrangheta. Per Silvia è stato sicuramente un fulmine a ciel sereno. Lei e Giorgio da poco sono diventati genitori della piccola Nicole.

Video su questo argomento Giulia Provvedi, il video dopo l'arresto di Malefix. Sola con Nicole, cosa fa la Donatella

“Ritengo doveroso dover dire due parole alle tantissime persone che mi vogliono bene e che mi stanno esprimendo solidarietà - esordisce su Instagram. Vi ringrazio di cuore davvero tutti. Non parlerò più di questa triste vicenda che ha coinvolto me e tutta la mia famiglia fino alla conclusione delle indagini, perché penso sia una mancanza di rispetto nei confronti di una magistratura in cui ho sempre creduto e in cui credo tutt’ora. Al mio compagno Giorgio rinnovo sempre di più il mio amore e la mia vicinanza”. Parola fine. Adesso la Provvedi si strisce attorno alla propria famiglia, che diventa un vero cordone di protezione.