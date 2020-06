Alessandra Mussolini indecisa tra Ballando e il Grande Fratello Vip

Francesco Fredella 26 giugno 2020 a

Per adesso è un rebus. Razzi, l’ex senatore di Forza Italia, varcherà la porta rossa del Gf vip? Mistero assoluto. Tvblog, nei giorni scorsi, aveva annunciato il provino di Razzi. Ma lui frena. “Non mi hanno chiamato. Se lo facessero deciderei al momento. Adesso non sono senatore. Sono libero. Sono un pensionato”, racconta al telefono quando gli chiamiamo. Come direbbe lui: “Sono Razzi miei...”

E’ quasi certa, invece, la coppia composta da Rocco Siffredi e suo figlio. Poi ci sono altri nomi che circolano da settimane: Flavia Vento ed Elisabetta Gregoraci solo per citarne alcuni. Rosanna Cancellieri, invece, frena. “Nessun Gf vip”, aveva raccontato qualche giorno fa. Altro interrogativo è legato a Alessandra Mussolini. Secondo i ben informati sarebbe indecisa tra il reality di Signorini e Ballando con le stelle. O forse potrebbe partecipare ad entrambi, visto che saranno in onda in momenti diversi (a settembre il Gf vip e poi la seconda edizione del programma di Milly a marzo 2021).Tra l’altro la Mussolini, inaspettatamente, ha dato prova di grandi doti da ballerina quando si è esibita a “Domenica live” nel famoso mambo interpretato da sua zia Sophia Loren nella scena indimenticabile con Vittorio De Sica. “Ho avuto paura in quel momento del giudizio di zia, che mi ha chiamata felicissima subito dopo la diretta”, ci svela la Mussolini. Prova del fuoco superata. Adesso potremmo vederla in un doppio programma: Gf vip e Ballando. Chissà.