"Ho cambiato nome alla cameriera moldava perché la pago". Bufera su Cremonini

L'uscita durante la trasmissione di Cattelan. L'accusa del web: sessista e razzista

E' bufera sul cantante Cesare Cremonini. Ospite della trasmissione "E poi c'è Cattelan" su Sky, condotta per l'appunto dal presentatore Alessandro Cattelan, il cantautore bolognese si è lasciato andare a commenti giudicati sessisti e razzisti dai social. Questa la frase incriminata: "Ho una cameriera che si chiama Emilia. Anzi, no, non è vero, lei non si chiama Emilia perché è moldava, ma io la pago e quindi ho preteso di chiamarla così. Dovrebbe essere un diritto di tutti poter chiamare come si vuole le persone che entrano in casa tua". Subito i social sono esplosi e i commenti sono stati all'unanimità di rimprovero nei confronti di Cremonini, ma nel mirino è stato preso anche Cattelan che non ha preso le distanze e ha assistito divertito al siparietto.