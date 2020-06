Elettra Lamborgini e Diletta Leotta: la super sfida del décolleté è da infarto

23 giugno 2020 a

Elettra Lamborghini pubblica sul suo profilo Facebook una foto insieme a Diletta Leotta. E la sfida del décolleté è servita. Elettra ci scherza su, mettendo le mani in posizione come se si stesse sorreggendo il seno imponente. E Diletta scoppia a ridere indicandola con la mano. In mezzo a loro c'è anche Mara Maionchi che pare non voglia partecipare alla sfida, tirandosi la giacca in avanti. Ironico il post della Lamborghini: "Le velineeeee o le tre dell Ave Maria?!?!". E gli ammiratori sono letteralmente impazziti!