Gigi Marzullo va in pensione. Ma gira una strana voce...

Francesco Fredella 22 giugno 2020 a

a

a

Marzullo va in pensione. Il signore della notte, sempre in onda alla fine del palinsesto di Rai. Da oltre trent’anni. Sottovoce prima, Cinematografo e Applausi: tutto, sempre, con la sua unica e regolare pacatezza. Adesso, secondo le indiscrezioni di TvBlog, starebbe convincendo la Rai a sottoscrivere un contratto di consulenza. Come andrà a finire? Con il suo pensionamento, Marzullo rischia di scomparire dal palinsesto della prossima stagione tv.

x 1 / 0

Medico, senza aver mai esercitato, ma con la passione per il giornalismo sin dai tempi dell’università. Corona il suo sogno già nella sua città natale: Avellino. Poi il grande salto nella Capitale e dopo la laurea in Medicina l’arrivo in Rai. Lontano mille miglia da gossip, poco incline alle nuove tecnologie (sembra che abbia un vecchio telefono a sim senza internet e Whatsapp). Ovviamente nessuna traccia sui social. Questo è Marzullo, l’uomo dalle domande impossibili che sono diventate tormentoni. Imitassimo per le sue camice a righe. Le ama, le usa da sempre. Qualcuno ci racconta che persino nella sua casa non mancano le righe sulle pareti. A proposito: della sua vita privata si è sempre saputo poco. Ha sposato lo scorso anno la sua storica compagna Antonella. A celebrare il rito civile un eterno amico: Ciriaco De Mita. Ma adesso che sta per andare in pensione tutti i telespettatori della notte vorrebbero sapere se Marzullo resterà in Rai. “Fategli una domanda, aspettiamoci una risposta”, direbbe il re della notte.