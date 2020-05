Vieni da me, la risposta di Caterina Balivo gela Marzullo

Gigi Marzullo, ospite di Caterina Balivo, nel programma di Rai1 “Vieni da Me”, spiega perché ha sposato dopo vent’anni Antonella De Iuliis e involontariamente scatena la gelosia della conduttrice: “Giù le mani da mio marito”.

Il giornalista Gigi Marzullo, noto per le sue domande a effetto, ha accettato l’invito di Caterina Balivo nello studio di “Vieni da Me” per presentare il libro “Non ho capito la domanda”, dedicato alla famiglia. Marzullo spiega che “quello di fare domande” è il suo vero talento e che il suo stile pacato è nato dalla convinzione che fare il conduttore richiede responsabilità: “Si entra nelle case di milioni di italiani e lo si deve fare con serietà”. Caterina Balivo lo punge sul rapporto ventennale con la moglie Antonella De Iuliis: “Perché hai aspettato vent’anni per sposarla?” e Marzullo: “Perché io penso che la felicità sia nell’attesa, bisogna essere felici e attendere, poi eravamo arrivati al limite e dovevamo per forza mettere a posto questa cosa”.

Antonella De Iuliis è coetanea del conduttore avellinese, è un’affermata dirigente d’azienda e ha un figlio. E’ grazie a questo bimbo che Gigi si sente padre: “Ha sempre pensato molto al lavoro, ma ho sposato una donna che ha un figlio e quindi c’è. Secondo me nella vita bisogna accettare quello che la vita ti regala”. Il giornalista ha risposto con ironia anche alla domanda: “C’è qualcosa che cambieresti di te?”: “Forse vorrei essere più bello, io non sono bello, ad esempio non sono come tuo marito che è bellissimo. Ho amici che mi dicono quanto sei brava, invece le mie amiche mi dicono che hai un marito bellissimo”. Caterina Balivo più che sentirsi lusingata si è ingelosita: “Dì alle tue amiche di stare buone eh!”. Il marito è il finanziere ed editore Guido Maria Brera, autore del romanzo “Diavoli” da cui è stata tratta la serie di successo andata in onda su Sky.