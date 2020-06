Elettra Lamborghini annuncia: mi devo operare

Giada Oricchio 13 giugno 2020 a

Elettra Lamborghini svela su Instagram il suo segreto: "Mi dovrei operare però ho detto no". La simpatica ereditiera, nipote del fondatore della celeberrima casa automobilistica, condivide su Instagram una gran parte della vita privata: dall'imminente matrimonio con Afrojack alla passione per i cavalli passando per espliciti riferimenti sessuali conditi da un pizzico di ironia (famoso il video con un vibratore alle sue spalle, nda). Elettra Lamborghini è un personaggio fuori dagli schemi, ma molto vero. Di recente ha confessato nelle Instagram Stories di volersi rimuovere diversi tatuaggi e di avere un problema: "Ragazzi questo è il mio più grande segreto, quando mastico faccio rumore, io ho provato a toglierlo ma non c’è maniera. Sentite qua". E nella penombra la cantante di "Musica e il resto scompare" inizia a muovere la mandibola: "tac, tac,tac". Si sente un rumore cupo e sordo. Poi la Lamborghini aggiunge: "È terribile e molesto, sembra dolorosissimo ma io non sento nulla fortunatamente. Stavo bevendo del latte di soia con delle palline dentro e non pensavo facesse questo rumore. Ho fatto tirar via tutti i denti del giudizio, ma niente. Ho provato anche altre robe che adesso non ricordo più. Dovrei operarmi alla mandibola, ma non c'è la carezza che vada via quindi ho detto 'no grazie'. In pratica sono una ruminante”.