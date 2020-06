Bravo Klaus Davi. Parola di Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo 06 giugno 2020 a

Saluto con piacere il ritorno, su Raidue la domenica alle 14.00, di “Quelli che il calcio”, con Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran. La trasmissione, scomparsa insieme al campionato di calcio sempre per colpa del coronavirus, riprende con l’avvio, appunto, del campionato. Sono tutti e tre bravi, Luca, Paolo e Mia e a loro aggiungo uno straordinario Ubaldo Pantani, imitatore.

Passano i Direttori di rete, passa il tempo, cambia la dinamica dei delitti, eppure moltissimi spettatori (qualche milione) è fedelmente davanti al televisore, alle 21.20 del mercoledì, per seguire “Chi l’ha visto?”, con Federica Sciarelli. Lei è brava, ha una bella redazione e sa anche difendersi da chi, come ho sentito da lei in una recente puntata, l’ha attaccata.

Salvini plaude a Klaus Davi, il massmediologo in campo per San Luca

Segnalo, alle 15.00 del sabato, su Raiuno, un programma piacevole. Il titolo è “Amore in quarantena” ed è condotto da Gabriele Corsi. Di quest’ultimo ricordiamo un’ottima conduzione del game estivo “Reazione a catena” e divertenti partecipazioni con il “Trio Medusa”, del quale fa parte. “Amore in quarantena”, tratta di amori nati o, talvolta, anche finiti, lungo la quarantena che ci ha costretti per molto tempo in casa.

Klaus Davi, è un giornalista attento e impegnato. Ha fatto inchieste serie sulla malavita calabrese e, infatti, le medesime tornano con la rubrica “Fuorilegge”, all’interno del programma condotto da Paolo Liguori “Fatti e misfatti”, su Tgcom24, ogni martedì alle 13.30. Voglio anche ricordare che Klaus Davi è consigliere comunale del Comune di San Luca, proprio nella provincia di Reggio Calabria. Il Procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri, ha riconosciuto a Klaus Davi il suo impegno civile.