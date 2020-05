Take That e Robbie Williams, com'è andata la reunion online

30 maggio 2020 a

Take That e Robbie Williams, la reunion è andata in onda su Zoom. E' stato un successo il concerto in streaming dell'altra notte. Robbie è stato l'ultimo a connettersi ma poi, quando l'ha fatto, per i fan è stata una grande festa.

Robbie Williams torna con i Take That. Quanto costa la reunion

Mark Owen, Gary Barlow, Howard Donald e Robbie Williams tutti insieme appassionatamente come ai vecchi tempi. E allora via alla seppur breve scaletta composta da "Greatest day", "Shine", "Back for Good", "Pray" per finire con "Never forget". E chissà che la reunion virtuale non sia il preludio per qualcosa di più reale.