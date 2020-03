'Gioca Utile', un sito per conoscere il mondo dell'acqua

Roma, 23 mar. (Adnkronos) - Attività di edutainment, laboratori didattici e lezioni interattive nel segno del digitale per conoscere l’acqua e il suo valore. È questo l’obiettivo di 'Gioca Utile', l’iniziativa promossa da Utilitalia (la federazione delle aziende dei servizi pubblici di acqua, ambiente e energia), con il contributo scientifico delle 13 aziende di Water Alliance - Acque di Lombardia, dedicata ai bambini e ai ragazzi tra gli 8 e i 12 anni e alle loro famiglie.

Lanciata in occasione della Giornata mondiale dell’Acqua del 22 marzo, 'Gioca Utile' intende essere uno strumento di conoscenza, ma anche un modo per essere vicini alle persone che in questo momento stanno vivendo le difficoltà dovute al lockdown deciso a causa dell’emergenza Coronavirus.

"Prendersi a cuore la salute dei cittadini è un compito che chi offre servizi pubblici essenziali come l’acqua conosce bene - commenta Alessandro Russo, presidente di Gruppo Cap e portavoce di Water Alliance-Acque di Lombardia - Ecco perché abbiamo aperto a tutti la possibilità di utilizzare una piattaforma finora accessibile solo agli istituti scolastici. Imparare a conoscere un bene vitale come l’acqua è sempre utile, e a maggior ragione in questo momento. La piattaforma Gioca Utile vuole contribuire a creare quella cultura basata sul rispetto e la salvaguardia dell’ambiente che sarà inestimabile per costruire il nostro futuro".

Il ciclo idrico, i benefici ambientali e sociali del consumo di acqua del rubinetto, l'alta qualità dell’oro blu sottoposta a continui controlli e analisi: la piattaforma Gioca Utile (educazionedigitale.it/utilitalia-giocautile/) affronta l'universo dell’acqua che beviamo rendendolo un tema divertente ed educativo al tempo stesso, per ragazzi e bambini.

'Gioca Utile' si basa sul modello di educazione ambientale 'AcquaBook', piattaforma lanciata da Water Alliance - Acque di Lombardia nel 2018 con lo scopo di educare le giovani generazioni ad un uso sostenibile dell’acqua.