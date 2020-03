L'acqua non preoccupa gli italiani, ma non sanno quanta ne consumano

Roma, 19 mar. - (Adnkronos) - Solo due italiani su 10 pensano che la scarsità d’acqua sia già un problema. I nostri connazionali sono poco preoccupati per l'acqua ma perché hanno un’errata percezione dei reali consumi di una famiglia. Infatti, si ritiene che in media una famiglia consumi poco più di 100 litri al giorno mentre in realtà il consumo per uso civile di acqua in Italia è di 220 litri pro capite al giorno.

Lo rileva l'indagine realizzata da Finish con Ipsos in vista della Giornata Mondiale dell'Acqua del 22 marzo, su un campione rappresentativo di 1.000 individui. L'indagine che ha analizzato anche il comportamento degli italiani con gli elettrodomestici: nel 39% delle case italiane non è presente la lavastoviglie e dove c’è (61%) l'abitudine a lavare i piatti a mano è ancora molto diffusa. Il 56% degli italiani sciacqua i piatti prima di metterli in lavastoviglie, sprecando fino a 38 litri d’acqua ogni volta.

La maggior parte degli italiani, poi, sa che si consuma meno acqua quando la lavatrice viene utilizzata a pieno carico, ma solo il 50% degli utilizzatori adotta questa modalità di lavaggio; 8 italiani su 10 si occupano di giardini o di piante da innaffiare e il 62% se ne occupa la sera quando in realtà il momento migliore è la mattina, così da evitare il ristagno dell’acqua.