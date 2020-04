La dieta in quarantena per aumentare le difese immunitarie

Il cambio di stagione è un passaggio molto delicato per il nostro organismo. In quarantena rafforzare il nostro sistema immunitario è una delle migliori strategie per affrontare a testa alta i primi caldi, visto che se il nostro organismo funziona bene, specialmente la flora batterica intestinale abbiamo un’armatura efficacissima contro l’aggressione di virus e batteri.

Per quanto riguarda la tavola, il consiglio è sempre lo stesso: consumare alimenti freschi e di stagione, seguendo la dieta mediterranea. Via libera, quindi, a verdure di stagione, cereali integrali, legumi, pesce e frutta secca, limitando carne, cibi pronti e ovviamente gli zuccheri. Se poi a questo aggiungiamo anche un surplus di fermenti lattici, magari dopo esserci fatti consigliare dal nostro medico di fiducia, avremo un bel kit di sopravvivenza.

Entrando più nel dettaglio degli elementi preziosi per il nostro benessere, ce ne sono diversi. La vitamina D, ad esempio, ha un ruolo fondamentale nell'attivazione del nostro sistema immunitario. Quella che riusciamo ad assorbire dall’alimentazione in genere non è sufficiente, raggiungendo al massimo il 20% del nostro fabbisogno. Il resto della vitamina che ci occorre per vivere bene si produce attraverso l’esposizione alla radiazione solare, in particolare agli UVB.

Preziosa è anche la vitamina C, o acido ascorbico, presente in molti alimenti, come le arance rosse siciliane. Il consiglio, in questo caso, è di consumare la spremuta o qualsiasi altro alimento ricco di vitamina C immediatamente così da evitarne l’ossidazione. La vitamina C è fondamentale per la sintesi del collagene e ha un ruolo antiossidante primario. Altri elementi classici da introdurre nel nostro fabbisogno giornaliero, sono lo zinco, il magnesio e il selenio. Il primo è un metallo fondamentale per le cellule. La carenza di magnesio invece può causare uno stato di infiammazione cronica. Infine, il nostro sistema immunitario ha bisogno anche di un adeguato apporto giornaliero di selenio.

L’echinacea, poi, stimola la produzione e l’attività dei linfociti e dei leucociti, il miele, la pappa reale e la propoli hanno un elevato potere antibatterico, antivirale ed antimicotico. Si può segnalare tra gli alleati della salute anche l'aloe, che grazie all'acemannano, modula il sistema immunitario e fa entrare in azione i macrofagi, i cosiddetti “spazzini” del corpo umano.

È bene ricordare, tuttavia, che gli integratori non vanno considerati scorciatoie o alternative ad attività fisica, stile di vita salubre e alimentazione corretta. Sono piuttosto degli strumenti che integrano, appunto, eventuali carenze così da renderci più forti. Ma vediamo insieme quali sono i migliori tra cui scegliere per le nostre super difese immunitarie.

#innerbeauty propone Collagen Youth Drink, che aiutano la naturale rigenerazione delle strutture di collagene grazie anche alla vitamina E e C, zinco, rame e bacche di aronia. Perfetto per contrastare stress e ritmi frenetici e rinforzare le difese immunitarie è Altrient Vitamina C. Questo integratore aiuta infatti a ridurre il senso di debolezza ed aumenta la normale produzione di collagene ed elastina della pelle. Fedele alleato di celebrities come Gwyneth Paltrow, Kourtney Kardashian, Justin Bieber e Suki Waterhouse, Altrient è in grado di garantire un tasso di assorbimento nettamente superiore rispetto ad altri prodotti. Grazie all’utilizzo della tecnologia LET (Liposomal Encapsulation Technology) – che veicola medicinali o altri agenti terapeutici a tessuti specifici - incapsula infatti le sostanze nutritive all’interno delle minuscole bolle di fosfolipidi sorpassando l’apparato digerente e trasportando il contenuto direttamente alle cellule più bisognose, garantendo quasi il 100% di biodisponibilità. Vitamine e Minerali Complex Matt, poi, è un multivitaminico – multiminerale con Luteina. La sua formula, grazie all’apporto di vitamine e minerali, favorisce il raggiungimento dei valori nutritivi di riferimento (VNR) e ogni suo componente ha una specifica funzionalità. L’Acido Folico, la Vitamina B6, la Vitamina B12, la Vitamina C e il Ferro contribuiscono alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento e alla normale funzione del sistema immunitario. La Vitamina B2, la Vitamina C, la Vitamina E, il Manganese, il Rame e il Selenio contribuiscono alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo. L’Acido Pantotenico, la Vitamina B1, la Niacina, il Calcio, il Magnesio e il Fosforo contribuiscono al normale metabolismo energetico. La Biotina, la Niacina, la Vitamina A, la Vitamina B2, lo Iodio e lo Zinco contribuiscono al mantenimento di una pelle normale. Babasucco, propone un trattamento detox composto da 6 succhi da assumere all'interno della singola giornata evitando di consumare cibo solido. Questa concentrazione di vitamine, antiossidanti, clorofilla e minerali protegge dallo stress ossidativo, elimina le tossine e purifica il corpo e la pelle permettendo al corpo un vero e proprio momento di "reset" e purificazione dalle abitudini alimentari sbagliate dettate dalla vita frenetica. Si comincia con il meglio delle verdure verdi, frutta e alghe, per passare a vitamine ed enzimi antiossidanti, per pranzo succo antiage , a merenda un tonico che dà sprint al metabolismo, poi effetto drenante e infine il succo proteico. Infine, Fitowithania di Solgar sceglie la Withania (Withania somnifera Dunal.), pianta conosciuta da secoli nella tradizione Ayurvedica, per i molteplici effetti benefici. È conosciuta anche come Ginseng indiano per le sue azioni toniche e adattogene, ovvero di supporto all’organismo per adattarsi al meglio agli stimoli provenienti dall’ambiente esterno. La radice di Withania ha azione tonica adattogena ed è utilizzata per contrastare stanchezza fisica e mentale e al tempo stesso favorire il rilassamento e il benessere mentale. La withania supporta inoltre le difese immunitarie.