La ceretta fai-da-te ai tempi del coronavirus: come depilarsi senza errori

Nell'epoca del #iorestoacasa sentirsi più tesi, demotivati e, diciamocelo, anche poco attraenti è assolutamente normale. Per questo motivo, per alleviare la «noia» casalinga e tornare a ritrovare un sorriso, la soluzione migliore è quella di riprendere le abitudini che - nel corso del tempo - abbiamo abbandonato presi dai troppi impegni quotidiani e dalla pigrizia come ad esempio la Beauty Routine.

In queste settimane di home working forzato infatti, non c’è niente di meglio che tornare a coccolare il proprio corpo restituendo idratazione, benessere e vitalità alla propria pelle: dalla cura dei piedi - fondamentali per il nostro benessere psico-fisico e per la salute dell’intero organismo - a gambe ultra lisce a prova di carezza. Chi ha detto che a casa dobbiamo sentirci meno belle del solito?

Cominciamo dalla depilazione allora. Per una ceretta casalinga veloce ed indolore la soluzione migliore sono sicuramente le Strisce Depilatorie, come quelle di Veet Easy-GelTM, che consentono un’applicazione immediata e precisa, senza il bisogno di riscaldarle tra le mani per separarle, e sono perfette, quindi, anche per chi la depilazione in casa non l’aveva mai provata prima!

Come fare? Basta separare con cura le strisce usando le speciali linguette arrotondate, applicare una striscia sulla pelle nella direzione della crescita dei peli e strofinare ripetutamente per assicurarsi che la cera aderisca bene. Poi, mantenendo la pelle tesa, afferrare la linguetta e tirare la striscia, con un movimento rapido e deciso, in direzione opposta a quella della crescita dei peli. Dopo la depilazione è sempre meglio rimuovere i residui di cera con una salvietta post-epilazione.

Passiamo ora ai piedi, una parte del nostro corpo molto delicata ma che a breve torneremo - comunque - a mostrare in bella vista. Ecco, allora, che una buona pedicure inizia sempre dall’esfoliazione, ovvero dalla rimozione della pelle secca e delle callosità. Ad esempio, Velvet Soft Extra Esfoliante è arricchito con finissima polvere di cristalli di diamante ed è perfetto per rimuovere la pelle secca delicatamente e in un solo utilizzo rendendo i piedi meravigliosamente morbidi e vellutati senza nessuna fatica. Dopo una delicata esfoliazione, è importante restituire idratazione e morbidezza alle zone interessate. Una maschera nutriente, come PediMask Nutriente, è l’ideale per regalare alla pelle una sensazione duratura di idratazione in un solo trattamento. Il formato monouso in tessuto e dalla forma di un calzino permette inoltre di assorbire la formula in soli 20 minuti, senza il rischio di sporcare.

E per le mani? Sicuramente possiamo cominciare dalle cuticole, con On the go cuticole gel di Deborah che idrata così da rendere più facile la manicure. Uno strato di smalto trattamento mutilazione 5 in 1, poi, è perfetto per indurire, rafforzare, levigare, sbiancare e rendere le unghie più brillanti in un solo gesto.