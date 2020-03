Curarsi a casa con le terapie che finora sembrano contrastare e sconfiggere il coronavirus quando i sintomi però non sono gravi. In attesa di una terapia efficace e specifica anti-Covid-19 sono diverse le sperimentazioni di farmaci - nati per altre indicazioni - ma che stanno mostrando una efficacia nel trattamento dei pazienti positivi al virus.

Con una determina pubblicata nella Gazzetta ufficiale l'Aifa, l'Agenzia del farmaco, dà il via libera all'impiego per uso domiciliare degli antimalarici e degli antivirali usati contro l'Aids che saranno rimborsati dal Servizio sanitario nazionale. Per poterli utilizzare sarà necessaria una prescrizione medica e presto - hanno spiegato dall'Agenzia del farmaco - sarà sufficiente la ricetta del medico di famiglia.

Le terapie con i farmaci a carico del Ssnsono i farmaci antimalarici clorochina e idrossiclorochina e gli antivirali usati contro l'Aids lopinavir/ritonavir, danuravir/cobicistat, darunavir, ritonavir "per il trattamento anche in regime domiciliare dei pazienti affetti da infezione da SARS-CoV". "I medicinali a base di clorochina, idrossiclorochina, lopinavir/ritonavir, danuravir/cobicistat, darunavir, ritonavir - si legge ancora nel documento - sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale per il trattamento dei pazienti affetti da infezione da SARS-CoV2 (COVID-19), nel rispetto delle condizioni per esso indicate".